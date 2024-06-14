Об этом она намекнула в своей публикации, которую распространила на странице в соцсети Х (ранее твитер). Также она рассказала, как продвигается ее лечение после диагностирования рака.

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Кейт Миддлтон появится на публике впервые после диагностирования рака

Принцесса опубликовала трогательное послание, в котором поблагодарила общественность за поддержку в связи с ее диагнозом и рассказала, когда она планирует появиться на людях в ближайшее время.

Так, Кейт Мидлтон поделилась, что имеет хороший прогресс в прохождении химиотерапии и отметила, что ее лечение продлится еще несколько месяцев.

Я с нетерпением жду возможности посетить парад в честь дня рождения короля в эти выходные с семьей, и надеюсь принять участие в нескольких общественных мероприятиях в течение лета, но также знаю, что опасность для меня еще не прошла,

– написала принцесса.

В конце она поблагодарила за понимание и выразила благодарность всем тем, "кто так смело поделился со мной своими историями".



Кейт Мидлтон впервые появится на публике после диагностирования рака / Фото Кейт Мидлтон

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