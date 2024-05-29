Окончательно разозлили: королевская семья удалила заявление принца Гарри об отношениях с Маркл
Источник:People
Принц Гарри и Меган Маркл в 2017 году сообщили о бракосочетании. Однако, недавно официальный сайт королевской семьи удалил заявление мужчины, в котором он заявил об отношениях с любимой.
К тому же известно, что король Чарльз III и принц Уильям изрядно разозлены на Гарри и Меган. Дело в том, что супруги посетили Нигерию с благотворительной целью, будто это официальный королевский тур.
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Сейчас заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл невозможно найти на сайте британской семьи. Обращение мужчины было опубликовано в 2016 году. В нем говорилось об угрозах и хейте в сторону Меган, которые Гарри хотел как можно скорее остановить.
Меган Маркл подверглась издевательствам и преследованиям. Некоторые из них были очень публичными – клевета на первой странице национальной газеты, расистский подтекст комментариев, откровенный сексизм,
– говорилось в заявлении.
В то же время Гарри в обращении вспомнил, что даже мать Маркл страдала от издевательств. Так, медиа пытались писать неправду о семье Меган, фотографы не давали возможности матери девушки пройти в свой дом, а репортеры пытались незаконно проникнуть в ее апартаменты.
Однако, принц Гарри и в дальнейшем продолжал волноваться за свою жену. Он пытался делать все, чтобы защитить ее.
Он знает, что комментаторы скажут: это "цена, которую она должна заплатить", и что "все это часть игры". Он категорически не согласен. Это не игра – это ее и его жизнь,
– говорилось в обращении.
К тому же в своих мемуарах "Запасной" отметил, что заявление ничего не изменило, а давление на супругов стало еще больше. Более того, обращение Гарри разозлило короля Чарльза III и принца Уильяма, поскольку те "никогда не делали заявлений о своих женах, когда их преследовали".
Перед этим Гарри не увиделся с отцом
- В начале мая принц Гарри прилетел в Лондон накануне 10-летия организации Invictus Games Foundation. Он хотел встретиться с отцом, но король ему отказал из-за своего насыщенного графика.
- Представитель герцога сообщил, что Гарри с пониманием относится к обязанностям монарха. Последний раз они виделись в феврале.
- Однако, по словам королевских источников, на самом деле принц Гарри хотел встретиться с Чарльзом III не в присутствии королевы Камиллы. Король отказал ему в этой просьбе.
- К тому же Чарльз III якобы держит обиду на Гарри из-за напечатанного мемуара Spare. Там принц описывает Камиллу как "злодейку и третье лицо в браке Чарльза и принцессы Дианы".
- Впрочем, позже стала известна еще одна причина. Принц Гарри якобы сам отказал отцу во встрече, поскольку она не сопровождалась никакими условиями безопасности.