Окончательно разозлили: королевская семья удалила заявление принца Гарри об отношениях с Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл в 2017 году сообщили о бракосочетании. Однако, недавно официальный сайт королевской семьи удалил заявление мужчины, в котором он заявил об отношениях с любимой.

К тому же известно, что король Чарльз III и принц Уильям изрядно разозлены на Гарри и Меган. Дело в том, что супруги посетили Нигерию с благотворительной целью, будто это официальный королевский тур.

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Сейчас заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл невозможно найти на сайте британской семьи. Обращение мужчины было опубликовано в 2016 году. В нем говорилось об угрозах и хейте в сторону Меган, которые Гарри хотел как можно скорее остановить.

Меган Маркл подверглась издевательствам и преследованиям. Некоторые из них были очень публичными – клевета на первой странице национальной газеты, расистский подтекст комментариев, откровенный сексизм,

– говорилось в заявлении.

В то же время Гарри в обращении вспомнил, что даже мать Маркл страдала от издевательств. Так, медиа пытались писать неправду о семье Меган, фотографы не давали возможности матери девушки пройти в свой дом, а репортеры пытались незаконно проникнуть в ее апартаменты.

Однако, принц Гарри и в дальнейшем продолжал волноваться за свою жену. Он пытался делать все, чтобы защитить ее.

Он знает, что комментаторы скажут: это "цена, которую она должна заплатить", и что "все это часть игры". Он категорически не согласен. Это не игра – это ее и его жизнь,

– говорилось в обращении.

К тому же в своих мемуарах "Запасной" отметил, что заявление ничего не изменило, а давление на супругов стало еще больше. Более того, обращение Гарри разозлило короля Чарльза III и принца Уильяма, поскольку те "никогда не делали заявлений о своих женах, когда их преследовали".

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