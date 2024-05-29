До того ж відомо, що король Чарльз ІІІ і принц Вільям неабияк як розлючені на Гаррі та Меган. Річ у тім, що подружжя відвідало Нігерію з благодійною метою, ніби вдаючи це за офіційний королівський тур.

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Наразі заяву принца Гаррі про стосунки з Меган Маркл неможливо знайти на сайті британської сім'ї. Звернення чоловіка було опубліковано у 2016 році. У ньому йшлося про погрози та хейт у бік Меган, які Гаррі хотів якомога швидше зупинити.

Меган Маркл зазнала знущань і переслідувань. Деякі з них були дуже публічними – наклеп на першій сторінці національної газети, расистський підтекст коментарів, відвертий сексизм,

– йшлося в заяві.

Водночас Гаррі у зверненні згадав, що навіть мати Маркл потерпала від знущань. Так, медіа намагалися писати неправду про сім'ю Меган, фотографи не давали змоги неньці дівчини пройти у свій будинок, а репортери намагалися незаконно проникнути в її апартаменти.

Однак, принц Гаррі й надалі продовжував хвилюватися за свою дружину. Він намагався робити все, щоб захистити її.

Він знає, що коментатори скажуть: це "ціна, яку вона має заплатити", і що "все це частина гри". Він категорично не згоден. Це не гра – це її та його життя,

– мовилося у зверненні.

До того ж у своїх мемуарах "Запасний" зазначив, що заява нічого не змінила, а тиск на подружжя став ще більшим. Ба більше, звернення Гаррі розлютило короля Чарльза ІІІ і принца Вільма, оскільки ті "ніколи не робили заяв про своїх дружин, коли їх переслідували".

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