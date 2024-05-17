В эти выходные принц Гарри и Меган Маркл посетили Африку, чтобы поддержать "Игры Непокоренных". Кто-то назвал эту поездку неофициальным королевским туром, другие же раскритиковали.

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Почему Уильям и Чарльз III возмущены из-за Меган и Гарри

Не остались довольными этим визитом Чарльз III, а особенно принц Уильям. Об этом сообщил королевский эксперт Том Куинн.

Уильям абсолютно разъярен и полон решимости найти способ остановить это в будущем. Чарльз, как говорят, злее, чем когда-либо. Что действительно расстроило его, так это то, что нигерийцы вели себя с Меган и Гарри так, будто они тоже думали, что это официальный тур,

– сказал Том Куинн.

Эксперт считает, что поездка Меган и Гарри в Нигерию подтвердила худшие ожидания королевской семьи. Таким образом они будто намекают на то, что до сих пор причастны к монаршей семье. Ведь они посетили школы и благотворительные организации – все как положено официальному визиту. Это не нравится ни принцу Уильяму, ни его отцу.

Перед этим Гарри не увиделся с отцом