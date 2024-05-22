Впрочем, до этого инсайдер сообщал, что причиной, почему Гарри и Чарльз III не смогли встретиться была королева Камилла. Теперь появилась еще одна вероятная версия, почему принц не увиделся с отцом.
Не пропустите Нужно разрешение: Кенсингстонский дворец заявил, когда Кейт Миддлтон вернется к работе
Почему принц Гарри не встретился с королем Чарльзом III
Монарх пригласил Гарри остаться на период визита Лондона в королевской резиденции, поскольку принц сейчас проживает в США.
Однако, мужчина отказался, потому что это предложение не сопровождалось никакими условиями безопасности. Принц Гарри должен был находиться в резиденции на открытой местности и без охраны полиции.
Поэтому он принял решение остановиться в гостинице. После этого случая Гарри теперь должен сообщать минимум за 28 дней о своем визите в Великобританию. Более того, принц должен предупреждать еще и обо всех деталях организации поездки, чтобы ему могли создать те условия безопасности, о которых он просит.
Что известно о других версиях, почему Гарри не встретился с Чарльзом III
- Официальной причиной сообщалась занятость монарха.
- Впрочем, впоследствии инсайдер отметил, что принц не захотел общаться с отцом в присутствии королевы Камиллы. В то же время монарх отказал сыну в такой просьбе, поскольку она должна была присутствовать на всех встречах Чарльза III.
- К тому же король якобы держит обиду на Гарри из-за напечатанного мемуара Spare. Там принц описывает Камиллу как "злодейку и третье лицо в браке Чарльза и принцессы Дианы".