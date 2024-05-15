Как известно, Гарри почти не общается с отцом. Все изменилось после переезда принца в США.

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Почему принц Гарри не встретился с королем Чарльзом III

Приближенные к королевской семье источники сообщают, что Гарри не смог встретиться с королем Чарльзом III не из-за планов монарха. Дело в том, что принц не захотел общаться с отцом в присутствии королевы Камиллы. В то же время монарх отказал сыну в такой просьбе. Королева Камилла всегда вместе с Чарльзом встречает гостей, поэтому должна была присутствовать и во время общения короля с принцем также.

К тому же монарх якобы держит обиду на сына из-за напечатанного мемуара Spare, в котором Гарри описывает Камиллу как "злодейку и третье лицо в браке Чарльза и принцессы Дианы". Таким образом Гарри очень усложнил ситуацию, поскольку король любит и сыновей, и свою жену.

Последние несколько месяцев четко показали, насколько она важна. Гарри очень четко и публично дал понять, что он презирает ее. Он заставил Чарльза сделать выбор, что было очень глупо, потому что они с Камиллой выбрали друг друга давно,

– отметил инсайдер.

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