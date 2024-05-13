Родители сделали сюрприз: alyona alyona вернулась в Киев после Евровидения-2024

Представительница Украины на Евровидении-2024 alyona alyona уже приехала в Украину с музыкального конкурса. Ее с теплом встретили родители.

В понедельник, 13 мая, alyona alyona вместе с украинской делегацией прибыла домой. Одну из представительниц Украины на Евровидении-2024 встретили на железнодорожном вокзале в Киеве.

Обратите внимание Не фейерверк: Jerry Heil объяснила символизм огней, которые сопровождали ее выступление на Евровидении

Как встретили представительницу Украины на Евровидении-2024

alyona alyona вышла из поезда с ключом в руках – этот символ представительницы Украины использовали, чтобы напомнить о важности восстановления украинских городов, разрушенных российскими ракетами. Также реперша появилась в футболке Free Azovstal Defenders. В этом наряде была украинская делегация в финале Евровидения.

Певицу встретили не только журналисты и еврофаны, но и ее родители. Они тепло обняли дочь и подарили ей цветы. Для alyona alyona это был сюрприз: она не надеялась, что папа и мама приедут встречать ее после музыкального конкурса.

Наконец дома,

– лаконично высказалась о своем возвращении рэперша.

alyona alyona прибыла в Киев: видео

Коротко о Евровидении-2024