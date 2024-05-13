11 мая отгремел финал Евровидения-2024. По результатам голосования жюри и зрителей победу одержала Швейцария, а Украина заняла третье место. По этому случаю Яна решила больше рассказать о символизме своей с alyona alyona постановки.

К слову Евровидение-2023, которое от имени Украины принимала Великобритания, победило на BAFTA

Что означают огни в номере украинского дуэта

Jerry Heil опубликовала в своих соцсетях видео, где объяснила значение огней, которые сопровождали Яну в течение выступления. По словам певицы, это последствия действия химического оружия – фосфорных бомб, которые российские оккупанты применяет во время обстрела украинских городов.

Как вы думаете, что это? Кометы? Фейерверки?

– написала Яна.

Реакция сети

Большинство поклонников Jerry Heil сразу поняли, что хотели донести девушки этими огнями во время выступления. Поклонники восхищены смыслом постановки и выразили уважение артисткам за освещение правды в номере.

"Слезы на глазах с первого раза, когда увидела выступление, потому что сразу поняла отсылку";

"Я сразу подумала, что это фосфорные бомбы. Ужас просто. Вы молодцы, что вложили смысл во все выступление и футболки с Free Azov одели";

"Это единственное выступление, которое имело смысл! Еще какой";

"Понял сразу. Как человек, который пережил семейную историю в разрушенной войной стране (в моем случае это Босния и Герцеговина), я глубоко почувствовал вашу песню и сценическое выступление. Слава Украине";

"Фосфорная бомба, я француз, но здесь все знают, что это такое. Вы не одиноки, мои люди здесь поддерживают вас";

"Мы все сразу поняли, о чем идет речь. Россия – государство-террорист".

Что известно о символизме костюмов дуэта