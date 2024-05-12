Она надела футболки с красноречивыми надписями и напомнила о защитниках Азовстали. Ранее, на Нацотборе, их надевали alyona alyona и Jerry Heil.
Не пропустите Призвали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения
Как выглядит украинская делегация на Евровидении
В гранд-финале сегодня украинцы надели футболки с надписью Free Azovstal Defenders, призывая освободить защитников Азовстали, которые сейчас находятся в российском плену.
Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil
- Украинский дуэт вышел на большую сцену в Мальме под вторым номером.
- Они проникновенно спели свой конкурсный трек Teresa & Maria, где воспевается сила украинских женщин, на долю которых с началом полномасштабного вторжения выпало немало испытаний.
- Номер исполнительницам поставила талантливый режиссер Таню Муиньо. Так, сначала на сцене появилась Яна, каждый ее шаг сопровождался проекцией воды. После этого певица поднималась по горе, будто преодолевая препятствия, которые постигают женщин. Затем Алена зачитала рэп. Выступление завершилось тем, что девушки легли на сцену, на которой были изображены девы.
- В завершение артистки обратились с призывом к миру и свободе для Украины.