Застукали на публике: Позитив и Сергей Танчинец раз подогрели слухи о новых романах

На днях во Дворце спорта в Киеве прошли большие сольные концерты Артема Пивоварова. Их посетили лидер группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, Сергей Танчинец, и Позитив. Что любопытно, были они не сами.

Так, Сергей показался на публике с пиарщицей Юлианой. Только недавно в сети бурно обсуждали их возможный роман. В то же время Позитив посетил выступление Пивоварова с хореографом Юлией Сахневич, с которой раньше участвовал в "Танцах со звездами".

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Как Танчинец и Позитив проводили время на концерте Пивоварова

Журналисты ТЕТ посетили концерт Артема Пивоварова. В объективы их камер попали Сергей Танчинец с Юлианой, которые в зале слушали исполнение хитов певца. В холле они также заскочили Позитив с Юлией Сахневич, партнершей певца на "Танцах со звездами".

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