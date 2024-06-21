Очень хотим, – Позитив неожиданно заговорил об отцовстве с новой возлюбленной

21 июня 2024, 10:15
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Источник:

"Люкс ФМ"

Рэпер и певец Позитив более трех лет находится в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич. Артист признался, думает ли пара о пополнении в семье.

Ранее он делился, что к браку с хореографом уже готов. Исполнитель отметил, что возлюбленная помогает становиться ему еще лучше.

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В то же время рэпер подчеркнул, что разговаривал с любимой об отцовстве. Певец заверил, что имеет сильное желание стать папой, поэтому убежден, что в будущем стоит ждать радостного известия.

"Конечно, есть разговоры. И мы очень хотим (детей – Show 24). И я думаю, что это произойдет", – рассказал исполнитель.

Также Позитив поделился размышлениями о том, каким отцом хочет быть. По его мнению, стоит сочетать две роли папы – осознанного и дружественного.

Надеюсь быть клевым папой. Я хочу, чтобы эта история была не неожиданной, а, действительно, когда ты этого хочешь. Хочется быть отцом-другом и тем, кто всегда будет рядом,
– заметил рэпер.

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич

  • В 2020 году звезды вместе участвовали в шоу "Танцы со звездами". Тогда поклонники начали подозревать пару в романе.
  • Впоследствии Позитива и Юлию несколько раз видели в компании друг друга на публике. В то же время в конце апреля они посетили концерт Артема Пивоварова в Киеве.
  • Через пару дней певец официально сообщил об отношениях с Юлией. Для подтверждения нового романа он опубликовал романтическое видео с Сахневич.
  • Исполнитель рассказал о планах относительно официальной регистрации брака с любимой. Позитив назвал свою избранницу – идеальной парой.
Автор: Влада Пономарьова