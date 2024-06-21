Очень хотим, – Позитив неожиданно заговорил об отцовстве с новой возлюбленной

Рэпер и певец Позитив более трех лет находится в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич. Артист признался, думает ли пара о пополнении в семье.

Ранее он делился, что к браку с хореографом уже готов. Исполнитель отметил, что возлюбленная помогает становиться ему еще лучше.

Не пропустите Готов к браку и детям: где сейчас и чем занимается Позитив

В то же время рэпер подчеркнул, что разговаривал с любимой об отцовстве. Певец заверил, что имеет сильное желание стать папой, поэтому убежден, что в будущем стоит ждать радостного известия.

"Конечно, есть разговоры. И мы очень хотим (детей – Show 24). И я думаю, что это произойдет", – рассказал исполнитель.

Также Позитив поделился размышлениями о том, каким отцом хочет быть. По его мнению, стоит сочетать две роли папы – осознанного и дружественного.

Надеюсь быть клевым папой. Я хочу, чтобы эта история была не неожиданной, а, действительно, когда ты этого хочешь. Хочется быть отцом-другом и тем, кто всегда будет рядом,

– заметил рэпер.

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич