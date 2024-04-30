Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) опубликовал на личной странице романтическое видео. Таким образом он впервые официально показал девушку, с которой находится в отношениях.

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Позитив подтвердил роман с танцовщицей

Оказалось, что избранницей рэпера является Юлия Сахневич – известная танцовщица и участница "Танцев со звездами". Позитив не стал комментировать видео, лишь оставил в подписи эмоджи в виде сердца.

Позитив впервые показал любимую: видео

Заметим, что артист решил подтвердить слухи после того, как по сети разлетелись его фото с Юлией Сахневич на концерте Артема Пивоварова. Очевидно, Позитив решил таки поставить точку для фанов.

Что известно о личной жизни Позитива