Позитив за время карьеры получил неоднозначную репутацию, особенно на это повлияли выступления на территории россии после оккупации полуострова Крым. Как сложилась дальнейший певческий путь исполнителя и где он сейчас – подробнее в материале Show 24.

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Детство и начало карьеры в детстве и в начале карьеры

Настоящее имя Позитива – Алексей Завгородний. Парень родился 19 мая 1989 года в Киеве в творческой семье. Отец – директор театра, мама – балерина, а дедушка руководил украинским хором имени Григория Веревки. Поэтому совсем неудивительно, что и Алексею прививали любовь к искусству.

Алексей Завгородний в детстве / Фото из личного архива певца

Парень с детства занимался танцами, а потом уже и начал учиться музыке, вокалу и актерскому мастерству. Высшее образование Алексей получил в Киевской детской академии искусств.

С 11 лет Позитив начинает сотрудничество с Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко).

В 2004 году Завгородний становится участником коллектива New'z'cool. Группа записывает ряд известных хитов, которые приносят бешеную популярность. В частности, один из лучших треков был написан к фильму "Штольня".

Вход в Сменной Обуви ft. New 'Z' cool – Штольня: смотреть видео онлайн

С 2010 года Позитив становится частью дуэта с Надеждой Дорофеевой (Додо) в группе "Время и Стекло". Через 10 лет, накануне юбилея основания группы, Позитив и Додо объявили о распаде. Певцы организовали прощальный тур по городам Украины, а после того – начали сольные карьеры.

Время и Стекло (Time & Glass) – Так выпала Карта: смотреть видео онлайн

В 2014 году Завгородний становится участником команды Moзgi (ранее – Mozgi). Группа состояла исключительно из мужчин: Потап, Позитив, "Дядя Вадя", DJ Bloodless, Эд и Рус.

MOZGI – Аябо: смотреть видео онлайн

Певец начал сольный проект под именем POSITIFF. В певческом активе артиста уже есть несколько успешных треков.

POSITIFF – А может, хочешь?: смотреть видео онлайн

Кроме того, Завгородний даже попробовал свои силы в кино. В частности мужчину можно увидеть в "Сумасшедшей свадьбе" и "Большой прогулке".

Плакат фильма "Сумасшедшая свадьба" / Фото из открытых источников

Участие в телепроектах

Осенью 2017 года Позитив вместе с Дорофеевой стали тренерами в вокальном шоу "Голос. Дети".

А уже через три года Завгородний – участник танцевального проекта "Танцы со звездами". Партнершей по паркету певца стала Юлия Сахневич, но пара выбыла в четвертьфинале.

В феврале 2021 года Алексей вместе с певицей Мишель Андраде стали ведущими телепрограммы "Орел и Решка".

Личная жизнь

В подростковом возрасте Позитив на одной из вечеринок познакомился с будущей женой Анной Андрийчук. Сначала девушка не ответила взаимностью, ведь находилась в отношениях с другим парнем, но Алексей таки добился взаимности.

Позитив с экс-женой Анной / Фото из инстаграма Анны Андрийчук

Пара довольно быстро начала жить вместе, а в 2013 году поженилась. Влюбленные отгуляли большую и шикарную свадьбу.

Свадьба Позитива и Анны / Фото из инстаграма Анны

Однако в 2021 году стало известно о том, что Алексей и Анна разводятся. Кроме того, до этого заявления пара уже не жила вместе несколько лет. Недавно экс-супруга Позитива намекнула, что во второй раз выходит замуж.

Сейчас Алексей в отношениях с Юлией Сахневич. Пара вместе уже три года и придерживается общего мнения, что "любовь любит тишину".

Завгородний утверждает, что Юля – именно тот человек и он готов снова жениться.

К браку мы готовы, потому что за это нелегкое время мы прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты, – рассказал Позитив.

Кроме того, мужчина не скрывает, что хотел бы стать отцом.

Самые громкие скандалы

В 2014 году Завгородний вместе с Дорофеевой выступили на мероприятии, которое было посвящено дню рождению Путина. Кроме того, дуэт продолжил гастролировать по городам России.

В 2018 году Позитив во время концерта в Анапе назвал Россию "своей страной".

А на днях певец высказался относительно карьеры Насти Каменских за границей. Мужчина признался, что не уважает такой выбор певицы, ведь попытки построить карьеру за рубежом не является правильным во времени войны.