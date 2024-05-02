К тому же он поделился планами на будущее. Певец отметил, что пара готова официально зарегистрировать брак и стать родителями.
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Что говорит Позитив о новых отношениях
По словам рэпера, в отношениях с Юлией Сахневич он находится более трех лет. Позитив объяснил, что не хотел публично рассказывать о любимой, поскольку нет желания повторять опыт бывшего брака, о котором мужчина активно говорил.
Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше. Как говорят, любовь любит тишину. У меня бывшие отношения были открытыми для публики, и я не хочу повторять такую историю,
– рассказал артист.
В то же время Позитив признался, что планирует официально зарегистрировать брак с Юлией Сахневич. Он отметил, что любимая помогает становиться ему еще лучше.
К браку мы готовы, потому что прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты. Именно Юля мне помогает и подсказывает, как стать еще лучше для себя и окружающих. Можно сказать, она мой лучший друг и мотиватор,
– поделился исполнитель.
К тому же рэпер неожиданно заговорил и о желании стать отцом. Так, певец уверен, что вопрос пополнения в семье сейчас актуален.
Позитив об отношениях с Юлией Сахневич: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Позитива
- Рэпер находился в отношениях с Анной Андрийчук в течение 13 лет. Однако, в 2021 году пара объявила о разводе. Как оказалось, супруги еще до разрыва жили отдельно, при этом планируя совместное будущее.
- Слухи о новом романе Позитива появились еще в 2020 году. Тогда он принял участие в шоу "Танцы со звездами", где его партнершей стала Юлия Сахневич.
- Впоследствии по сети начали распространяться теории относительно нового романа рэпера с танцовщицей. Как позже признался певец, он переписывался с другими девушками во время брака с Андрийчук, однако до физической измены не доходило.
- В конце апреля этого года артист таки подтвердил отношения с танцовщицей Юлией Сахневич. Пара уже вместе более трех лет. В то же время Позитив и Юлия думают об официальной регистрации брака и детей.