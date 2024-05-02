К тому же он поделился планами на будущее. Певец отметил, что пара готова официально зарегистрировать брак и стать родителями.

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Что говорит Позитив о новых отношениях

По словам рэпера, в отношениях с Юлией Сахневич он находится более трех лет. Позитив объяснил, что не хотел публично рассказывать о любимой, поскольку нет желания повторять опыт бывшего брака, о котором мужчина активно говорил.

Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше. Как говорят, любовь любит тишину. У меня бывшие отношения были открытыми для публики, и я не хочу повторять такую историю,

– рассказал артист.

В то же время Позитив признался, что планирует официально зарегистрировать брак с Юлией Сахневич. Он отметил, что любимая помогает становиться ему еще лучше.

К браку мы готовы, потому что прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты. Именно Юля мне помогает и подсказывает, как стать еще лучше для себя и окружающих. Можно сказать, она мой лучший друг и мотиватор,

– поделился исполнитель.

К тому же рэпер неожиданно заговорил и о желании стать отцом. Так, певец уверен, что вопрос пополнения в семье сейчас актуален.

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