Раніше він ділився, що до шлюбу з хореографкою вже готовий. Виконавець зазначив, що кохана допомагає ставати йому ще кращим.

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Водночас репер підкреслив, що розмовляв з коханою про батьківство. Співак запевнив, що має сильне бажання стати татом, тому переконаний, що в майбутньому варто чекати на радісну звістку.

"Звісно, є розмови. І ми дуже хочемо (дітей – Show 24). І я думаю, що це станеться", – розповів виконавець.

Також Позитив поділився роздумами про те, яким батьком хоче бути. На його думку, варто поєднувати дві ролі тата – усвідомленого та дружнього.

Сподіваюсь бути кльовим татом. Я хочу, щоб ця історія була не несподіваною, а, дійсно, коли ти цього прагнеш. Хочеться бути батьком-другом і тим, хто завжди буде поруч,

– зауважив репер.

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