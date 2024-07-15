Так, влюбленные намекнули на свое бракосочетание. Поклонники уже поздравили Позитива и Юлией с радостным событием.

Интересно В нижнем белье: жена Евгения Кота рассекретила вес на пятый день после родов: жена Евгения Кота рассекретила вес на пятый день после родов

Пара пока не отметила, обручилась ли, или официально зарегистрировала свой брак. Впрочем, Сахневич и рэпер показали поклонникам нежные фотографии. На кадрах звезды предстали в белых рубашках и брюках светлых цветов. Знаменитости позируют в объятиях и влюбленно смотрят друг на друга.

В то же время на некоторых фотографиях пара фотографируется на камеру мгновенной печати, наслаждаясь процессом. Интересно, что Позитив и Юлия почти на всех кадрах демонстрируют кольца на безымянных пальцах.

"Люблю", – нежно написали влюбленные.

Отметим, что о романе Позитива и Сахневич впервые заговорили в 2020 году. Тогда рэпер принял участие в шоу "Танцы со звездами", где танцовщица была его партнершей. С тех пор их неоднократно видели в компании друг друга, в частности на концерте Артема Пивоварова в Киеве. Впоследствии певец подтвердил отношения с Юлией, опубликовав романтическое видео с танцовщицей.

Напомним, Позитив назвал Сахневич идеальной парой для себя. К тому же мужчина выразил желание стать отцом в ближайшем будущем.