Новые правила Евровидения-2024: можно ли украинцам голосовать за alyona alyona и Jerry Heil

В 22:00 по киевскому времени в Мальме начнется первый полуфинал Евровидения-2024, на котором под 5 номером выступят представительницы из Украины. Важно, что в этом году правила голосования несколько изменились.

Так, еврофаны в странах, которые не участвуют в песенном конкурсе, уже имеют возможность отдать голос за своего фаворита. В то же время в Украине линии для голосования откроются после того, как на сцене споет последний участник первого полуфинала Евровидения. Они будут открыты только в течение 15-25 минут.

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Можно ли на Евровидении-2024 голосовать за Украину из Украины

Согласно правилам международного песенного конкурса, зрителям в Украине запрещено голосовать за представителя своей страны. Однако украинцы, которые живут за границей в стране-участнице первого полуфинала и пользуются услугами иностранного мобильного оператора, сегодня, 7 мая, могут отдать голос за дуэт Jerry Heil и alyona alyona.

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Что известно о первом полуфинале Евровидения-2024