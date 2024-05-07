Так, єврофани у країнах, які не беруть участь в пісенному конкурсі, вже мають змогу віддати голос за свого фаворита. Водночас в Україні лінії для голосування відкриються після того, як на сцені заспіває останній учасник першого півфіналу Євробачення. Вони будуть відкриті лише протягом 15-25 хвилин.

Вас також може зацікавити alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Чи можна на Євробаченні-2024 голосувати за Україну з України

Відповідно до правил міжнародного пісенного конкурсу, глядачам в Україні заборонено голосувати за представника своєї країни. Проте українці, які мешкають за кордоном у країні-учасниці першого півфіналу і користуються послугами іноземного мобільного оператора, сьогодні, 7 травня, можуть віддати голос за дует Jerry Heil та alyona alyona.

До теми Підтримайте фаворита: як голосувати на Євробаченні-2024

Що відомо про перший півфінал Євробачення-2024