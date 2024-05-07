Так, єврофани у країнах, які не беруть участь в пісенному конкурсі, вже мають змогу віддати голос за свого фаворита. Водночас в Україні лінії для голосування відкриються після того, як на сцені заспіває останній учасник першого півфіналу Євробачення. Вони будуть відкриті лише протягом 15-25 хвилин.
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Чи можна на Євробаченні-2024 голосувати за Україну з України
Відповідно до правил міжнародного пісенного конкурсу, глядачам в Україні заборонено голосувати за представника своєї країни. Проте українці, які мешкають за кордоном у країні-учасниці першого півфіналу і користуються послугами іноземного мобільного оператора, сьогодні, 7 травня, можуть віддати голос за дует Jerry Heil та alyona alyona.
До теми Підтримайте фаворита: як голосувати на Євробаченні-2024
Що відомо про перший півфінал Євробачення-2024
- Довгоочікуваний 68-й пісенний конкурс розпочнеться 7 травня о 22:00 за київським часом.
- Країна-господарка цьогорічного Євробачення – Швеція, а всі заходи пройдуть у місті Мальме на Malmö Arena.
- Сьогодні, на великій сцені за місце у гранд-фіналі змагатимуться представники 15 країн, однак лише 10 туди потраплять. Цікаво, що вперше у півфіналі виступлять країни "великої п'ятірки". Зокрема, представники Великої Британії та Німеччини, а ще заспіває учасник зі Швеції.
- Наразі за прогнозами букмекерів найбільше шансів на перемогу має хорват Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце займає виконавець Nemo з треком The Code. У трійку лідерів також увійшла італійка Анджеліна Манго з композицією La noia. Водночас alyona alyona та Jerry Heil посідають четверту сходинку у рейтингу, а представник Ірландії Bambie Thug і його пісня Doomsday Blue мають п'яте місце.