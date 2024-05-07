Так, еврофаны в странах, которые не участвуют в песенном конкурсе, уже имеют возможность отдать голос за своего фаворита. В то же время в Украине линии для голосования откроются после того, как на сцене споет последний участник первого полуфинала Евровидения. Они будут открыты только в течение 15-25 минут.
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Можно ли на Евровидении-2024 голосовать за Украину из Украины
Согласно правилам международного песенного конкурса, зрителям в Украине запрещено голосовать за представителя своей страны. Однако украинцы, которые живут за границей в стране-участнице первого полуфинала и пользуются услугами иностранного мобильного оператора, сегодня, 7 мая, могут отдать голос за дуэт Jerry Heil и alyona alyona.
К теме Поддержите фаворита: как голосовать на Евровидении-2024
Что известно о первом полуфинале Евровидения-2024
- Долгожданный 68-й песенный конкурс начнется 7 мая в 22:00 по киевскому времени.
- Страна-хозяйка нынешнего Евровидения – Швеция, а все мероприятия пройдут в городе Мальме на Malmö Arena.
- Сегодня, на большой сцене за место в гранд-финале 15 стран будут соревноваться представители 15 стран, но только 10 попадут туда. Интересно, что впервые в полуфинале выступят страны "большой пятерки". В частности, представители Великобритании и Германии, а еще споет участник из Швеции.
- Сейчас по прогнозам букмекеров больше всего шансов на победу имеет хорват Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Второе место занимает исполнитель Nemo с треком The Code. В тройку лидеров также вошла итальянка Анджелина Манго с композицией La noia. В то же время alyona alyona и Jerry Heil занимают четвертую строчку в рейтинге, а представитель Ирландии Bambie Thug и его песня Doomsday Blue имеют пятое место.