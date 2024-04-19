Мирослав Куек, папа запроданки Ани Лорак, который во время полномасштабного вторжения жил в Украине, писал для дочери патриотические песни. Так, вспоминая о Мирославе рассказала его коллега Валентина Макогон.

Она также поделилась и другими подробностями об общении поэта с дочерью, которая недавно подала документы на получение российского паспорта. В частности, отметила что Куек очень любил Каролину.

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Что Валентина Макогон рассказала об отношениях Ани Лорак с папой

По словам бывшего редактора газеты "Свободная жизнь", отец украинской певицы-предательницы Ани Лорак писал для нее патриотические песни, однако исполнительница-предательница их так и не спела.

Вероятно, не позволили продюсеры,

– предположила Валентина.

Макогон добавила, что Каролина поддерживала связь с отцом и финансово ему помогала до 2014 года, однако она не уверена, как сложились их отношения с началом войны.

Спрашивать у него прямо мы не решались. Догадываюсь, что ему было обидно из-за позиции дочери. Но детей мы продолжаем любить, несмотря на все,

– отметила коллега Мирослава.

Что известно о смерти отца Ани Лорак