Было обидно из-за позиции дочери, - отец предательницы Ани Лорак писал для нее патриотические песни
Источник:"Главком"
Мирослав Куек, папа запроданки Ани Лорак, который во время полномасштабного вторжения жил в Украине, писал для дочери патриотические песни. Так, вспоминая о Мирославе рассказала его коллега Валентина Макогон.
Она также поделилась и другими подробностями об общении поэта с дочерью, которая недавно подала документы на получение российского паспорта. В частности, отметила что Куек очень любил Каролину.
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Что Валентина Макогон рассказала об отношениях Ани Лорак с папой
По словам бывшего редактора газеты "Свободная жизнь", отец украинской певицы-предательницы Ани Лорак писал для нее патриотические песни, однако исполнительница-предательница их так и не спела.
Вероятно, не позволили продюсеры,
– предположила Валентина.
Макогон добавила, что Каролина поддерживала связь с отцом и финансово ему помогала до 2014 года, однако она не уверена, как сложились их отношения с началом войны.
Спрашивать у него прямо мы не решались. Догадываюсь, что ему было обидно из-за позиции дочери. Но детей мы продолжаем любить, несмотря на все,
– отметила коллега Мирослава.
Что известно о смерти отца Ани Лорак
- Мирослав Куек отошел в вечность 18 апреля в возрасте 77 лет.
- Новость о его смерти сообщил журналист Ефим Гусар.
- Впоследствии и предательница подтвердила смерть папы, опубликовав пост на русском языке. Исполнительница выставила черно-белое фото с Мирославом Ивановичем из детства с подписью: "Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце".
- Отметим, что причину смерти мужчины пока не сообщили.