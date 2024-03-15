Уроженка Черновцов решила променять украинское гражданство на российское, чем окончательно поставила точку относительно своей политической позиции.
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Ани Лорак получает российский паспорт
Как пишут росСМИ, предательница подала документы на получение российского паспорта. Инсайдеры утверждают, что это произошло еще в феврале 2024 года. Сама Каролина Куек не комментирует слухи.
С начала полномасштабного вторжения Лорак ни разу не заговорила о войне. Зато она дала ряд интервью пропагандистским журналистам, в которых обвиняла Украину в пренебрежительном отношении.
Ани продолжает жить в России, работает на российскую аудиторию, выпускает русскоязычные песни и собирает статуэтки главных музыкальных премий РФ. Кроме того, артистка цинично называет себя "голубом мира" и при любой возможности хвастается своей благотворительной помощью детям и переселенцам из Донбасса.
Ани Лорак / фото из инстаграма
Известно, что в 2016 году российские власти предлагали Ани Лорак получить уже тогда российское гражданство, впрочем, певица отказалась.
Украинские звезды, которые получили российское гражданство
- Певица Таисия Повалий получила российский паспорт в День Независимости Украины - 24.08.2023 года.
- Судья проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова стала гражданкой РФ в декабре 2021 года.
- Продюсер Юрий Бардаш получил российский паспорт в январе 2024 года.
- Певица Анна Асти променяла украинское гражданство на российское осенью 2023 года.