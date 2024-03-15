Уроженка Черновцов решила променять украинское гражданство на российское, чем окончательно поставила точку относительно своей политической позиции.

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Ани Лорак получает российский паспорт

Как пишут росСМИ, предательница подала документы на получение российского паспорта. Инсайдеры утверждают, что это произошло еще в феврале 2024 года. Сама Каролина Куек не комментирует слухи.

С начала полномасштабного вторжения Лорак ни разу не заговорила о войне. Зато она дала ряд интервью пропагандистским журналистам, в которых обвиняла Украину в пренебрежительном отношении.

Ани продолжает жить в России, работает на российскую аудиторию, выпускает русскоязычные песни и собирает статуэтки главных музыкальных премий РФ. Кроме того, артистка цинично называет себя "голубом мира" и при любой возможности хвастается своей благотворительной помощью детям и переселенцам из Донбасса.

Ани Лорак / фото из инстаграма

Известно, что в 2016 году российские власти предлагали Ани Лорак получить уже тогда российское гражданство, впрочем, певица отказалась.

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