На момент смерти мужчине было 77 лет. Трагическое известие сообщил его коллега – журналист Ефим Гусар.

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Умер папа певицы-предательницы Ани Лорак

Известно, что мужчина ушел из жизни 18 апреля, однако причина смерти пока не объявляется. Запроданка Ани Лорак пока никак не прокомментировала смерть отца.

Сегодня (18 апреля – 24 Канал) грустная весть всколыхнула сердце: умер Мирослав Куек. Поэт, литератор, член НСЖУ, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек),

– сообщил Ефим Гусар.

Что известно о Мирославе Куеке и его отношениях с дочкой-предательницей