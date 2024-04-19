Эти средства отправят ГУР. Что интересно, это уже вторая подобная инициатива, в которой участвует прима-балерина. В прошлый раз удалось приобрести два вертолета экстренной медицинской эвакуации для спасательных задач Минобороны.

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Что известно о благотворительном вечере балета

Фонд Defence Development Fund и KSE Foundation совместно организовали мероприятие Power of Art. Donate to Eliminate в Национальной опере Украины 17 апреля. Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в фонд DefDev, который, в свою очередь, отправит их для поддержки миссий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На сцене Национальной оперы выступили Екатерина Ханюкова, Франческо Габриэле Фрола и Эрик Вулхаус, которые продемонстрировали современную хореографию на неоклассические произведения известных британских и американских хореографов. Кроме того, зрителям представили постановку "Второе дыхание" Рассела Малифанта, которая была специально адаптирована для украинцев.

Отметим, что всего за вечер было собрано 1 миллион 177 тысяч долларов.



Благотворительный вечер балета / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о Екатерине Ханюковой