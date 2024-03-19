Мицкевич опубликовал видеореакцию на слова Клопотенко, где объяснил, в чем Евгений не прав.

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Что оскорбило Мицкевича в высказываниях Клопотенко

Евгений Клопотенко отметил, что они с Поляковой будто из разных миров даже несмотря на то, что снимаются во многих проектах вместе.

К тому же шеф-повар сразу выделил, что старается оценивать ее исключительно по творческой деятельности, потому что близко с ней он не знаком. Однако, Евгений не понимает, какие образы и месседжи транслирует артистка. Более того, он удивляется тому, что ее продолжают звать на концерты и общаться с ней.

В то же время Влад Мицкевич не стал в стороне и начал отвечать на упреки Клопотенко в сторону Поляковой.

Она продюсер, актриса и певица, а ты просто медийно раскрученный кулинар, который решил хайпануть,

– отмечает Мицкевич.

К тому же Влад признался, когда Клопотенко узнал об участии Поляковой в проекте "Он готовит, а она руководит", то сразу отказался сам появиться в этом шоу. Победитель "МастерШеф" считал, что артистка "перекроет его своим авторитетом и он не выгодно будет выглядеть в кадре".

Также Влад отметил что Оля Полякова транслирует образ сильной, независимой и умной украинки, которую слушают во многих странах мира.

Она передает очень много денег, машин на вооруженные силы и все это делает не за донаты, которые собирает, а за свои деньги. Ну а общаются с ней, потому что она звезда номер один в Украине уже очень много лет и просто крутой человек,

– говорит Влад.

В конце видео Мицкевич пожелал Клопотенку заниматься своим делом, которое у него хорошо получается, а именно – кулинарией.

Что известно о Владе Мицкевиче