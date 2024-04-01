Шантажировал, требовал деньги, – Полякова впервые высказалась о "тайном романе" с Мицкевичем

Известная украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала информацию об отношениях с кулинаром Владом Мицкевичем, который неожиданно заявил о тайном романе.

Ранее Влад Мицкевич опубликовал совместные пикантные фото с артисткой. По словам кулинара, их отношения с Олей начались год назад.

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Что ответила Полякова на клевету Мицкевича

Певица во время прямого эфира со своей дочерью Марией ответила на вопросы поклонников относительно отношений с кулинаром. Полякова отметила, что из-за сотрудничества с Мицкевичем, тот бывал у нее в гостях. Совместные фото были сняты у нее дома, к тому же он дружил с ее семьей.

Однако, Оля поделилась, что Влада она уволила из-за приема алкоголя и наркотических препаратов. Более того, повар даже шантажировал ее семью. По словам Поляковой, Мицкевич решил все рассказать аудитории из-за желания хайпа и личных обид на певицу.

Сам автор этих пьяно-наркотических сторис уже на все ответил. Это обычный хайп на мести. Жаль, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы работали. Эти фото были сняты в моем доме. Сегодня молодые люди хотят получить все и сразу. И могут пожертвовать рабочими и дружескими отношениями. Он шантажировал, и требовал денег. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов. У меня очень много таких фоток с друзьями, это правда,

– поставила точку Оля.

Артистка призналась, что не планирует наказывать кулинара после клеветы на себя. Она добавила, что с него просто "нечего взять".

Что с него взять за эту клевету? В суд на него подать? С этого человека нечего взять. От слова совсем,

– ответила певица.

Что известно об отношениях Мицкевича и Поляковой