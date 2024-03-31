Show 24 расскажет детальнее обо всех важнейших событиях, произошедших на этой неделе. Это скандалы вокруг украинских звезд, новости Евровидения и не только.

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Евровидение-2024: номер Украины и голосование в Дії

Наконец-то известно, под каким номером выступят представительницы Украины на Евровидении – alyona alyona и Jerry Heil. Согласно жеребьевке, они выступят в первом полуфинале песенного конкурса под номером 5. Тогда как первой Евровидение будет открывать певица из Кипра Силия Капсис с композицией Liar.

Зато в Украине выбирают Национальное жюри на Евровидение. В Дии определятся пятеро представителей, которые будут оценивать других участников конкурса. В списке кандидатов музыкальные журналисты, продюсеры, певцы. Голосование продолжается до 1 апреля.

Поддержка Кейт Миддлтон

Чарльз III и Кейт Миддлтон продолжают лечиться от рака. Диагноз принцессы Кэтрин стал полнейшим шоком для всего мира и Великобритании в частности. Как пишут инсайдеры, даже она сама была опустошена из-за болезни. Многие стали выражать соболезнования и желать скорейшего выздоровления для Кейт Миддлтон.

Родители принцессы поддерживают дочь и создали "защитный щит" для нее и ее детей. Кэрол и Майкл объединились и всячески способствуют выздоровлению Кэтрин.

поддерживают дочь и создали "защитный щит" для нее и ее детей. Кэрол и Майкл объединились и всячески способствуют выздоровлению Кэтрин. Сара Фергюсон , которая тоже борется с раком, выразила поддержку принцессе Уэльской: "Как человек, который в последние месяцы сама боролась с раком, я полна восхищения тем, как она публично рассказала о своем диагнозе, и знаю, что это принесет огромную пользу для повышения осведомленности".

, которая тоже борется с раком, выразила поддержку принцессе Уэльской: "Как человек, который в последние месяцы сама боролась с раком, я полна восхищения тем, как она публично рассказала о своем диагнозе, и знаю, что это принесет огромную пользу для повышения осведомленности". Слова поддержки выразила 8-летняя Мила Снеддон, которую Кейт поддерживала два года назад. Девочке удалось побороть рак. "Она будет храброй, потому что я была храброй, и она будет бороться с этим, как и я", – сказала Мила.

Умер концертный директор Анастасии Приходько

25 марта певица Анастасия Приходько имела концерт в Трускавце. Во время выступления произошла трагедия – умер ее концертный директор.

Концерт подходил к концу, как Григорию внезапно стало плохо. Пока Приходько ждала скорую, реаниматолог из Киева, который был в зале, пытался спасти мужчину. Известно, что менеджер артистки умер от обширного инфаркта.

Первый раз решили ехать поездом, первый раз мы ехали отдельно от Григория, первый раз мы передвигались на его авто в Трускавце, первый раз мы должны были ехать домой сами... Оказалось все это было в последний раз,

– рассказала певица о роковом концерте.

Влад Мицкевич наделал шума вокруг Поляковой

Ночью участник "МастерШеф" опубликовал фото, на которых целуется с певицей Олей Поляковой. В видео он заявил, что у них был роман, который длился год. Влад Мицкевич решил рассекретить эту информацию, когда порвал со звездой.



Влад Мицкевич и Оля Полякова / Фото из инстаграм-сториз

Впоследствии повар удалил все фото и видео, а утром попросил прощения. Он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего у него "сорвало крышу". По словам Мицкевича, он поссорился с Поляковой из-за финансов и захотел ей отомстить такими действиями.

Оля Полякова лаконично отреагировала на заявления о романе с кулинаром: "Нечего тут небылицы всяких пьяниц писать".

Интервью Софии Шамии – "Мисс Украина 2023"

Представительница Украины на престижном конкурсе красоты "Мисс Мира 2023" дала интервью для Show 24 и рассказала о своем участии, поддержку Украины, трудности, конкуренцию и планы на будущее.

София Шамия поделилась, что чувствовала поддержку участниц "Мисс Мира", а особенно подружилась с представительницами Греции и Финляндии.

"Моя миссия была сказать об Украине на сцене и я счастлива, что имела эту возможность. Все другие мелкие проблемы, которые встречались, кажутся абсолютно невесомыми и я рада вернуться домой, наполненной силами и энергией, чтобы продолжить свою деятельность", – рассказала София Шамия.