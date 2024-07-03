Что у вас в голове, – Полякова жестко ответила хейтерам, сравнившим ЛГБТ с педофилией

Певица Оля Полякова ответила на очередные упреки хейтеров в отношении ЛГБТ-сообщества. Артистка жестко ответила тем, кто сравнил представителей ЛГБТ с педофилами.

В Месяц гордости Оля Полякова провела эфир о Марше равенства. Она ответила на множество упреков и мифов о сообществе ЛГБТК+.

К слову Оля Полякова ответила на хейт за поддержку ЛГБТК+ и заговорила о своих детях в этом сообществе

На этот раз певица резко ответила комментатору, который сравнил ЛГБТ с педофилией. Она отметила, что представители ЛГБТ делают сознательный выбор, тогда как педофилы совершают преступление, что карается законом.

Это выбор взрослого человека. Вырастает человек, приходит в возраст согласия и выбирает себе, с кем и как ему жить. Педофилия – это извращение, где есть насилие над ребенком. Это преступление, которое наказывается и за которое сажают в тюрьму. Что у вас в голове? Как будто кто-то взял вашу голову, встряхнул и там холодец сварился,

– высказалась Оля Полякова.

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