В Месяц гордости Оля Полякова провела эфир о Марше равенства. Она ответила на множество упреков и мифов о сообществе ЛГБТК+.
К слову Оля Полякова ответила на хейт за поддержку ЛГБТК+ и заговорила о своих детях в этом сообществе
На этот раз певица резко ответила комментатору, который сравнил ЛГБТ с педофилией. Она отметила, что представители ЛГБТ делают сознательный выбор, тогда как педофилы совершают преступление, что карается законом.
Это выбор взрослого человека. Вырастает человек, приходит в возраст согласия и выбирает себе, с кем и как ему жить. Педофилия – это извращение, где есть насилие над ребенком. Это преступление, которое наказывается и за которое сажают в тюрьму. Что у вас в голове? Как будто кто-то взял вашу голову, встряхнул и там холодец сварился,
– высказалась Оля Полякова.
Оля Полякова об ЛГБТ: видео
Какие звезды поддержали ЛГБТК+ в Луна прайда
- Злата Огневич отметила, что любовь не учитывает пол, религию, цвет кожи или общественные стандарты.
- Лидер группы О.Torvald Женя Галич на концерте украсил свой микрофон радужным флагом и зачитал стихотворение, посвященное сообществу.
- Анатолий Анатолич в своем посте подчеркнул, что с уважением относится к выбору других людей. Он опроверг мифы о том, что общение с представителями ЛГБТК+ может повлиять на сексуальную ориентацию.