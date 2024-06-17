Своим заявлением исполнительница присоединилась к восходящему количеству знаменитостей, которые открыто выражают солидарность с ЛГБТК+ сообществом и призывают к толерантности и уважению к многообразию.
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Злата Огневич отметила, что любовь существует вне пола, и на нее не влияют такие факторы, как религия, цвет кожи или общественные стандарты.
Любовь это просто любовь. Она вне религии, цветом кожи, стандартами общества и, собственно, пола. Она просто приходит в твою жизнь и делает ее иной,
– подчеркнула артистка.
Злата Огневич о ЛГБТК+сообществе / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто еще из звезд поддержал ЛГБТК+ сообщество
- Лидер группы О.Torvald Женя Галич во время недавнего концерта украсил свой микрофон радужным флагом. Музыкант также представил авторское стихотворение, посвященное представителям этого движения и их сторонникам.
- Телеведущий Анатолий Анатолич в своем посте в инстаграме отметил, что, несмотря на собственную любовь к женщинам, с уважением относится к выбору других людей. Он опроверг мифы о том, что общение с представителями ЛГБТК+ может повлиять на сексуальную ориентацию, отметив: "Если бы это было так, то я уже встречался бы с Рикки Мартином, ведь в моей сфере меня окружает большое количество представителей ЛГБТ".
- Свою позицию также высказала певица Оля Полякова. Она подчеркнула, что мы разные, но мы равны. По ее мнению, настоящая свобода заключается в понимании того, что не все люди должны жить и любить одинаково.