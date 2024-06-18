Исполнительница провела прямой эфир, чтобы ответить на все вопросы поклонников, которые касались темы прайда. К тому же Оля отметила, что не стоит вмешиваться в личную жизнь людей, поскольку каждый делает свой выбор.

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В то же время Полякова заверила, что поддерживает ЛГБТК+ сообщество. Она отметила, что все сами должны решать, что им делать и с кем жить. Более того, артистка прокомментировала уместность проведения Маршей равенства во времени войны. Певица подчеркнула, что это мероприятие было мирной акцией в поддержку необходимых законов о гражданском партнерстве, которая освещала проблему дискриминации и буллинга.



Оля Полякова на Марше равенства / Фото пресс-службы

Также звезда добавила, что спокойно отреагировала бы на решение детей вступить в однополые отношения. Она уважает выбор каждого человека, поэтому для нее это нормально. К тому же Оля вспомнила историю, когда ее младшая дочь Алиса в течение определенного времени представляла себя парнем.

Я сказала: "Хорошо, если ты хочешь быть парнем, что тебе для этого надо?". Она сказала, купить ей мужские плавки, папа их купил. Ребенок два года проплавала в них, потом снова начала ходить в платьях. Почему она так сделала? Потому что ее никто не пугал. Ребенок в таком возрасте начинает осознавать, кто он, когда этот процесс проходит, он определяется. Главное его не трогать,

– рассказала звезда.

Знаменитость подчеркнула, что немало представителей ЛГБТК+ сообщества сейчас защищает границы Украины. По словам артистки, равенство прав для всех людей – это цивилизованный выбор страны.

Будьте толерантны и уважайте выбор каждого. Не так страшно демонстрировать свой выбор, страшно, когда демонстрируют силу, которая может отобрать, разбить и уничтожить. Поэтому люди, любите, уважайте друг друга. Партнерство – это поддержка, любовь, уважение любовь уважение,

– заверила певица.



Оля Полякова поддержала ЛГБТК+ сообщество / Фото пресс-службы

Кто еще из звезд поддержал ЛГБТК+ сообщество