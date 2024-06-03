Он отметил, что "на войне и в гражданском мире важны только чувства, не имеет разницы... или традиционные... за свое отдали жизнь!". Евгений убежден, что сегодня очень важно поднимать эту тему в обществе.

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Поэтому во время выступления он прикрепил радужный флаг к своему микрофону. Кроме того, Галич зачитал стихотворение, посвященное ЛГБТК+ движению и его сторонникам, который написал самостоятельно.

С начала полномасштабного вторжения я присоединился в ряды сил обороны и на боевых встречал очень разных людей, которые пропагандировали разную любовь. Искренняя любовь – всегда заслуживает уважения, не важно насколько она традиционная в глазах общества,

– подчеркнул исполнитель.



Что такое месяц прайда

Это ежегодное празднование достоинства, равноправия и вклада ЛГБТК+ сообщества в развитие общества. Традиционно оно проходит в июне, когда во многих странах мира проходят прайд-парады, фестивали, встречи, лекции и другие тематические мероприятия, направленные на повышение толерантности и осознание вызовов, с которыми сталкивается это сообщество.

Истоки этого празднования достигают 28 июня 1969 года, когда в Нью-Йорке произошли протесты из-за рейда полиции в гей-баре "Стоунволл Инн". Эти беспорядки стали толчком для активизации движения за права ЛГБТК+ и первыми широкомасштабными акциями против дискриминации сексуальных меньшинств.

С тех пор 28 июня считается Днем освобождения ЛГБТК+, а весь месяц посвящен празднованию их борьбы за равноправие и свободу от предубеждений.

Прайд-парады являются главными событиями месяца. Яркие карнавальные шествия с участием ЛГБТК+ и их сторонников демонстрируют единство, гордость и требования защиты своих прав человека.

Нью-Йоркский прайд считается крупнейшим в мире, но масштабные мероприятия проходят и во многих других городах по всей планете как символ солидарности с ЛГБТК+ сообществом.