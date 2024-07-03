У Місяць гордості Оля Полякова провела ефір про Марш рівності. Вона відповіла на безліч закидів та міфів про спільноту ЛГБТК+.

До слова Оля Полякова відповіла на хейт за підтримку ЛГБТК+ та заговорила про своїх дітей в цій спільноті

Цього разу співачка різко відповіла коментатору, який порівняв ЛГБТ з педофілією. Вона наголосила, що представники ЛГБТ роблять свідомий вибір, тоді як педофіли вчиняють злочин, що карається законом.

Це вибір дорослої людини. Виростає людина, приходить у вік згоди й обирає собі, з ким і як їй жити. Педофілія – це збочення, де є насильство над дитиною. Це злочин, який карається і за який саджають у тюрму. Що у вас в голові? Як наче хтось взяв вашу голову, струснув і там холодець зварився,

– висловилась Оля Полякова.

Оля Полякова про ЛГБТ: відео

Які зірки підтримали ЛГБТК+ у Місяць прайду