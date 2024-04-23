Дело не в страхе, – лидер группы СКАЙ сказал, почему не вступил в ВСУ

Известный певец и лидер группы СКАЙ Олег Собчук откровенно признался, почему не присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Также исполнитель объяснил роль музыки во время войны.

В то же время Олег поделился, что группе удалось собрать более 25 миллионов гривен на нужды ВСУ. Команда активно присоединяется к сборам и максимально помогает внутри страны.

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Почему Олег Собчук не присоединился к ВСУ

Лидер группы СКАЙ рассказал, что не вступил в ряды ВСУ из-за эффективности. Дело в том, что певец вместе с командой проводит благотворительные концерты, где собирает большие суммы на нужды военных. Так, группа передала более 25 миллионов гривен защитникам Украины.

Здесь дело не в страхе, а именно в эффективности. С начала полномасштабного вторжения СКАЙ собрал и передал сумму более 25 миллионов гривен. Поэтому фраза: Ты более эффективен там, чем здесь – это даже не мои слова. Это слова моих друзей, которые сейчас на передовой, где мы часто бываем,

– признался Олег.

К тому же артист уверен, что музыка может выступать оружием во время войны, а все благодаря влиянию на эмоциональное состояние защитников. Так, песни могут мотивировать и вдохновлять на еще большую борьбу.

Бойцы благодарят за песню "Не отступать и не сдаваться". Они пишут, что перед боем слушают ее, она их вдохновляет. То есть песня заряжает, вдохновляет на бой. Не на смерть, а на победу. Это настолько важно, как и оружие. Когда психологически, духовно человек готов идти и побеждать,

– поделился певец.

Интервью Олега Собчука: смотрите видео онлайн

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