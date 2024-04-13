Чудо из Бродов, - Оксана Забужко раскритиковала Оксану Лынив, которая выступит с российской оперой

Очередные оправдания украинского дирижера Оксаны Лынив относительно будущего выступления с российской оперой в Германии не оставили равнодушной известную писательницу. Оксана Забужко раскритиковала артистку за ее поступки.

К тому же недавно Лынив сообщила, почему не может отказаться от выступления с российской оперой. Она объяснила, что, если бы публично обвинила российских классиков в войне в Украине, произведения которых будет исполнять, то ей пришлось бы уволить должность главного дирижера. Этого артистка точно не желает.

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Что сказала Забужко о Лынив

Писательница считает, что дирижер, которой все гордились, на самом деле не сделала никакой выдающейся международной карьеры. К тому же Оксана охарактеризовала поступки Лынив, как "заработок наемного работника с дирижерской палочкой". В то же время литературовед добавила, что успешные люди – это те, кто может выбирать.

Эта малоаппетитная история с "Евгением Онегиным" на русском языке засветила одну крайне неприятную правду: никакой выдающейся международной карьеры это "чудо из Бродов", которым мы так гордились, на самом деле не сделало. Потому что действительно успешные – это всегда те, кто может выбирать. И, когда говорит "нет", – перед ними извиняются за то, что посмели обидеть. А когда "скачи, враже, как господин говорит, на то он богат", – то это обычный заработок наемного работника, хоть с тряпкой и пылесосом, хоть с дирижерской палочкой. И нечего тогда понты гнуть, и так и надо честно сказать – и не вешать народу за два года войны, лишней лапши на уши,

– отметила Забужко.

Что известно о выступлении Оксаны Лынив с русской оперой