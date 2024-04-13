Кристина Горняк (фамилия по паспорту – Остапчук) рассказала о своей семье. Она призналась, что ее отец Виктор был не последним человеком в Ужгороде.

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Кристина Горняк об отце

Экс-жена Владимира Остапчука поделилась, что ее папа развивал свой бизнес, но также имел политические амбиции. В частности, имел связь с Социал-демократической партией Украины (объединенная), которую основал Виктор Медведчук.

Мой папа был бизнесменом, он был очень уважаемым и знаменитым в Ужгороде все время. И политическая карьера у него была. Различная. Сейчас просто все эти политические партии не принято называть. Тогда у нас было две партии в то время, а сейчас это уже непопулярные партии, скажем так. Тогда это была СДПУ(О). Об этом, кстати, никто не знает,

– впервые призналась блогерша.

Из-за влиятельного отца к Кристине в детстве не было значительного доверия со стороны сверстников и не только. Ведь все считали, что победы на различных конкурсах ей покупал отец. Но на самом деле он мало уделял времени дочери и о ее участии в тех или иных соревнованиях узнавал уже после.

"Поскольку он был богатым бизнесменом, все, чего я достигала в детстве, – всегда говорили: "Горняк ей все купил, все проплатил". То есть из меня делали неталантливого ребенка, но на самом деле, к чему я не приложу руку, у меня все получается. Сказать, что я не имею талантов, – не сказать. Но всегда обесценивали", – поделилась Кристина.

Сейчас отец Кристины Горняк живет за границей.

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Где сейчас живет Кристина Горняк