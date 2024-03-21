По словам организаторов, выступление будет содержать субтитры на английском и немецком языках. Поэтому даже без знаний русского языка можно будет также посмотреть выступление.

К слову После критики Оксаны Лынив: выступление дирижера с российским гражданством отменили в Вене

Оксана Лынив выступит в российской опере

Концерт должен состояться в Саксонской государственной опере Дрездена. Интересно, что показ состоится аж четыре раза, вероятно, чтобы стопроцентно помогло людям "познать наслаждение" от творчества российских художников. Уже с апреля стартует продажа билетов на эту оперу.

Оксана Лынив / Фото из фейсбука дирижера

К тому же вместе с дирижером будет выступать несколько украинских оперных солистов: Даниил Матвиенко и Николь Чирка. Последняя стала постоянным членом ансамбля оперы только с 2024 года. Однако, в актерский состав организаторы не пригласили ни одного россиянина.

Оксана Лынив свое участие в опере пока никак не прокомментировала.

Громкие скандалы с Оксаной Лынив

  • Дирижер была готова сотрудничать с российскими коллегамидеятелями, несмотря на их политические взгляды. Совместная работа могла быть реализована только при условии подписания "заявления об осуждении войны".
  • После начала полномасштабного вторжения в 2022 году женщина планировала помочь российским коллегам в постановке оперы "Иоланта" Петра Чайковского. Позже Оксана отказалась от участия из-за ухудшения состояния здоровья.
  • В январе 2023 года Лынив согласилась выступить на фестивале, посвященном немецкому композитору Рихарду Вагнеру. Дирижер, чтобы почтить художника надела футболку с надписью Wagner Power, что в переводе означает "Сила Вагнера".
  • Украинцы возмутились этим поступком, ведь Вагнер ассоциируется с Евгением Пригожиным, а уже потом с немецким художником.