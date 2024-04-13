До того ж нещодавно Линів повідомила, чому не може відмовитися від виступу з російською оперою. Вона пояснила, що, якби публічно звинуватила російських класиків у війні в Україні, твори яких виконуватиме, то їй довелося б звільнити посаду головного диригента. Цього артистка точно не бажає.

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Що сказала Забужко про Линів

Письменниця вважає, що диригентка, якою всі пишалися, насправді не зробила ніякої визначної міжнародної кар'єри. До того ж Оксана охарактеризувала вчинки Линів, як "заробітчанство найманого працівника з диригентною паличкою". Водночас літературознавиця додала, що успішні люди – це ті, хто може обирати.

Ця малоапетитна історія з "Євгенієм Онєгіним" на русском язикє засвітила одну вкрай неприємну правду: ніякої визначної міжнародної кар'єри це "чудо з Бродів", яким ми так були пишалися, насправді не зробило. Бо справді успішні – це завжди ті, хто може вибирати. І, коли каже "ні", – перед ними вибачаються за те, що посміли образити. А коли "скачи, враже, як пан каже, на те він багатий", – то це звичайне заробітчанство найманого працівника, хоч із ганчіркою й пилососом, хоч із дириґентською паличкою. І нема чого тоді понти гнути, і так і треба чесно сказати – і не вішати народу, й так замотеличному за два роки війни, зайвої локшини на вуха,

– зазначила Забужко.

Що відомо про виступ Оксани Линів з російською оперою