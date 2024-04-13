К тому же недавно Лынив сообщила, почему не может отказаться от выступления с российской оперой. Она объяснила, что, если бы публично обвинила российских классиков в войне в Украине, произведения которых будет исполнять, то ей пришлось бы уволить должность главного дирижера. Этого артистка точно не желает.
Интересно Экс-жена Остапчука впервые рассказала об отце, который был связан с партией Медведчука
Что сказала Забужко о Лынив
Писательница считает, что дирижер, которой все гордились, на самом деле не сделала никакой выдающейся международной карьеры. К тому же Оксана охарактеризовала поступки Лынив, как "заработок наемного работника с дирижерской палочкой". В то же время литературовед добавила, что успешные люди – это те, кто может выбирать.
Эта малоаппетитная история с "Евгением Онегиным" на русском языке засветила одну крайне неприятную правду: никакой выдающейся международной карьеры это "чудо из Бродов", которым мы так гордились, на самом деле не сделало. Потому что действительно успешные – это всегда те, кто может выбирать. И, когда говорит "нет", – перед ними извиняются за то, что посмели обидеть. А когда "скачи, враже, как господин говорит, на то он богат", – то это обычный заработок наемного работника, хоть с тряпкой и пылесосом, хоть с дирижерской палочкой. И нечего тогда понты гнуть, и так и надо честно сказать – и не вешать народу за два года войны, лишней лапши на уши,
– отметила Забужко.
Что известно о выступлении Оксаны Лынив с русской оперой
- В 2025 году в Саксонской государственной опере Дрездена Лынив выступит с оперой Чайковского "Евгений Онегин". Свое решение она объяснила тем, что произведения российских композиторов, таких как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, являются "неотъемлемой частью и стандартным репертуаром симфонических оркестров и оперных театров мира".
- Для Оксаны получить приглашение от одного из лучших оркестров Германии было очень престижно. К тому же он основан в 1548 году, что "поднимает его значимость" в глазах дирижера.
- На возмущение сети ее поступком, Лынив решила отреагировать защитой композитора Чайковского. Он, мол, имел украинско-французские корни. Дед композитора был казаком и получал образование в Киево-Могилянской академии. Оксана также добавила, что "во время войны стоит не только формировать новый культурный контент, но и критически пересматривать историю".
- В то же время оперу "Евгений Онегин" Оксана не считает политическим произведением. По ее мнению, это лирическая поэма о романтических отношениях и чувствах двух молодых людей.
- Более того, она считает, что "украинцам сейчас сложно переосмысливать Чайковского". Однако, существует и "серая зона культурного наследия", которую мир знает как российскую, но она на самом деле украинская. Освещением этого аспекта Лынив и планирует заняться.