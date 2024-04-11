По словам дирижера, в Европе и во всем мире композитор не воспринимается так враждебно, как в Украине. В то же время за рубежом Чайковский славится страданиями от давления империи и невозможностью рассказать о своей гомосексуальности. Так, он попадает в мировые тренды гендерной свободы и легализации однополых браков.

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Почему Лынив не может отказаться от выступления с оперой

Оксана заявила, что, если бы она публично обвинила российских классиков в войне в Украине, произведения которых будет исполнять, то ей пришлось бы оставить должность главного дирижера.

Мы, украинцы, не можем прийти и так просто заявить: не играйте русскую классику. Потому что им, на самом деле, будет проще отказаться от сотрудничества с украинскими композиторами и артистами, которых они все равно не знали. Но играть уже известных их слушателям Чайковского или Рахманинова не перестанут. То есть ведение культурной дипломатии в долгой перспективе намного сложнее, чем политические ультиматумы,

– отметила Лынив.

Более того, она считает, что "украинцам сейчас сложно переосмысливать Чайковского". Однако, существует та "серая зона культурного наследия", которую мир знает как российскую, но она на самом деле украинская.

Сейчас наступает такой момент, когда в научный, взвешенный способ мы должны говорить об этом. И речь не только о Чайковском. Есть имена, которые нельзя разрезать и сказать – это наше, это не наше, это выбрасываем. Потому что этот переход очень размыт. Российские дирижеры, какими бы проукраинскими ни были их взгляды, не будут рассказывать об этих мировых именах в привязке к Украине,

– уверена Оксана.

К тому же Лынив считает важным создавать и продвигать новый современный украинский контент. В то же время не надо нам бояться заявлять о присутствии в творчестве больших украинских имен, которые знает весь мир.

Это все надо делать сейчас, пока еще есть возможность, а не ждать, когда заживут наши раны или закончится война. И не делать радикальных заявлений – они, к сожалению, никак не помогают продвижению украинской музыки. Скорее наоборот, отпугивают. И как бы это не звучало страшно, это ужасная, но не первая война в мире. И нет такой практики в мире из-за войны вводить цензуру на искусство,

– поделилась дирижерка.



Выступление Оксаны Лынив / Фото из инстаграмма дирижера

Что известно о выступлении дирижера с русской оперой