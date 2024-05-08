Кузнец работал в сверхсложных условиях: как для Jerry Heil изготовили металлический рюкзак

alyona alyona и Jerry Heil на сцене Евровидения-2024 предстали в разных образах. Каждый из них является очень символичным и имеет интересные детали.

Костюмы Jerry Heil и alyona alyona для Евровидения не являются имитацией или просто чем-то красивым. Ведь кольчуга и латы вполне настоящие и совсем нелегкие. Но это было важно для правдивого образа.

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Как создавали образ Jerry Heil

За референс для костюма Jerry Heil было изображение архангела Михаила. Именно поэтому певица имеет на плече часть доспехов. К тому же слова об этом появляется в самой конкурсной песне: "світ на її плечах".



Как изготовили металлический наплечный / Фото Суспильного

Как рассказала Маргарита Шекель, металлическая деталь также должна была создать контраст с нежным платьем Девы. Плечо изготовил мастер из Одессы, Андрей Черногор. Украинский кузнец работал в очень сложных условиях, ведь город постоянно обстреливали, порой он оставался без света.

Были очень короткие дедлайны и приходилось дистанционно проводить примерки. Это было нелегко – правки вносили много раз, чтобы достичь комфортного использования доспехов для Jerry Heil,

– рассказала Маргарита Шекель.



Как изготовили металлический наплечный / Фото Суспильного

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении