Кузнец работал в сверхсложных условиях: как для Jerry Heil изготовили металлический рюкзак
alyona alyona и Jerry Heil на сцене Евровидения-2024 предстали в разных образах. Каждый из них является очень символичным и имеет интересные детали.
Костюмы Jerry Heil и alyona alyona для Евровидения не являются имитацией или просто чем-то красивым. Ведь кольчуга и латы вполне настоящие и совсем нелегкие. Но это было важно для правдивого образа.
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Как создавали образ Jerry Heil
За референс для костюма Jerry Heil было изображение архангела Михаила. Именно поэтому певица имеет на плече часть доспехов. К тому же слова об этом появляется в самой конкурсной песне: "світ на її плечах".
Как изготовили металлический наплечный / Фото Суспильного
Как рассказала Маргарита Шекель, металлическая деталь также должна была создать контраст с нежным платьем Девы. Плечо изготовил мастер из Одессы, Андрей Черногор. Украинский кузнец работал в очень сложных условиях, ведь город постоянно обстреливали, порой он оставался без света.
Были очень короткие дедлайны и приходилось дистанционно проводить примерки. Это было нелегко – правки вносили много раз, чтобы достичь комфортного использования доспехов для Jerry Heil,
– рассказала Маргарита Шекель.
Как изготовили металлический наплечный / Фото Суспильного
alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении
- Дуэт украинских исполнительниц уже выступил в первом полуфинале с песней Teresa&Maria. Представительницы Украины сорвали бурные аплодисменты и прошли в финал музыкального конкурса.
- Номер для alyona alyona и Jerry Heil поставила знаменитая клипмейкерка Таню Муиньо. Сначала на сцене появляется Яна, на фоне которой появляется изображение воды. Затем она взбирается по горе, преодолевая препятствия. Впоследствии alyona alyona зачитывает рэп-часть, а в конце артистки предстают на фоне других женщин.
- Уже 11 мая alyona alyona и Jerry Heil выступят в финале. Девушки приняли участие в жеребьевке и вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера". Это означает, что организаторы самостоятельно определят порядковый номер. Нововведение должно сбалансировать все номера в гранд-финале.