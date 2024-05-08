Костюми Jerry Heil та alyona alyona для Євробачення не є імітацією чи просто чимось гарним. Адже кольчуга та лати є цілком справжніми й геть нелегкими. Та це було важливо для правдивого образу.
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Як створювали образ Jerry Heil
За референс для костюма Jerry Heil було зображення архангела Михаїла. Саме тому співачка має на плечі частину обладунку. До того ж слова про це з'являється у самій конкурсній пісні: "світ на її плечах".
Як виготовили металевий наплічний / Фото Суспільного
Як розповіла Маргарита Шекель, металева деталь також мала створити контраст з ніжною сукнею Діви. Плече виготовив майстер з Одеси, Андрій Чорногор. Український коваль працював у дуже складних умовах, адже місто постійно обстрілювали, часом воно залишалося без світла.
Були дуже короткі дедлайни й доводилось дистанційно проводити примірки. Це було нелегко – правки вносили багато разів, щоб досягнути комфортного використання обладунку для Jerry Heil,
– розповіла Маргарита Шекель.
Як виготовили металевий наплічний / Фото Суспільного
alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні
- Дует українських виконавиць вже виступив у першому півфіналі з піснею Teresa&Maria. Представниці України зірвали бурхливі оплески та пройшли до фіналу музичного конкурсу.
- Номер для alyona alyona та Jerry Heil поставила знаменита кліпмейкерка Таню Муіньо. Спершу на сцені з'являється Яна, на тлі якої з'являється зображення води. Потім вона підіймається горою, долаючи перешкоди. Згодом alyona alyona зачитує реп-частину, а наприкінці артистки постають на тлі інших жінок.
- Вже 11 травня alyona alyona та Jerry Heil виступлять у фіналі. Дівчата взяли участь у жеребкуванні та витягли папірець з написом "Вибір продюсера". Це означає, що організатори самостійно визначать порядковий номер. Нововведення має збалансувати усі номери у гранд-фіналі.