Яне и Алене удалось достойно представить Украину в первом полуфинале. Уже совсем скоро они выступят 11 мая в гранд-финале, на котором определится победитель конкурса.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024: выступление, что пробирает до мурашек

Как создавался костюм Алены на Евровидение-2024

Образы украинского дуэта заранее были продуманы и детализированы. Так, наряд Jerry Heil состоит из длинного бежевого платья и похож на доспехи. В то же время костюм alyona alyona напоминает одежду самурая.

Более того, кольчугу для образа рэперши создала украинский дизайнер Елена Романова. Она поделилась, что костюм исполнительницы из-за этого весил три килограмма.

Дело в том, что для изготовления кольчуги использовали около 10 тысяч стальных колец, которые обеспечили дополнительный вес образа. В то же время на ее создание ушло 12 рабочих дней.

Что известно о символизме образов дуэта