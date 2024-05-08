Дуэт выступил 7 мая под номером 5 с треком Teresa&Maria. Артистки вызвали бурные аплодисменты и громкие крики от зрителей в зале.
Не пропустите Украина, Польша, Хорватия зажгли на Евровидении-2024: выступления всех участников первого полуфинала
Что известно о выступлении украинского дуэта на Евровидении-2024
На сцене Евровидения alyona alyona и Jerry Heil показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом и рэпом девушек.
Сначала на сцене появилась Яна, образ которой значительно усовершенствовали подрезанным платьем. Певица поднималась по горе, будто преодолевая препятствия, которые постигают женщин.
В середине номера появилась Алена, которая удачно зачитала рэп на фоне украинских девушек. В конце выступления исполнительницы легли на сцену, на которой были изображены девы, о чем говорится в песне дуэта.
Артистки после исполнения трека поблагодарили Европу за поддержку Украины.
alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Еврофаны в восторге от номера украинского дуэта. В частности, они восхищены постановкой выступления, которой занялась известный режиссер Таню Муиньо.
- "Номер шикарный. Девушки слышали и видели этот вайб";
- "Спасибо Таню Муиньо. Это сильная постановка";
- "Вау! Каждая секунда держала! Столько символов! Лучшие! Мы гордимся Вами";
- "Мурашки по всему телу, когда Джерри поднималась на вершину и когда Алена вытаскивала меч";
- "Это было круто, и все достаточно чисто спето. Это достойное выступление!!! И пусть завидуют другие";
- "Невероятно! Круто спели, номер очень красивый!";
- "Самые лучшие наши девочки. Просто разрыв, наша гордость, что в такое нелегкое время, так достойно смогли представить нашу страну, мы не сдаемся!!! Успехов и до победы!";
- "Как много играет сам номер, цвета, свет и сама постановка. Таню Муиньо как будто создала полноценный клип".
Как проголосовать на Евровидении-2024
- По правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны, поэтому украинцы смогут поддержать других участников.
- Впрочем, если граждане Украины находятся сейчас за рубежом и имеют номер иностранного мобильного оператора, то они смогут проголосовать за номер 5 – alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале.
- Отдать свой голос за фаворита можно с помощью приложения Eurovision Song Contest для Android или iOS. Также это можно сделать, отправив SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.
- В то же время после окончания выступления последнего участника полуфинала, еврофаны будут иметь возможность голосовать за фаворитов в течение 15-25 минут.