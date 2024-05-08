Дуэт выступил 7 мая под номером 5 с треком Teresa&Maria. Артистки вызвали бурные аплодисменты и громкие крики от зрителей в зале.

Не пропустите Украина, Польша, Хорватия зажгли на Евровидении-2024: выступления всех участников первого полуфинала

Что известно о выступлении украинского дуэта на Евровидении-2024

На сцене Евровидения alyona alyona и Jerry Heil показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом и рэпом девушек.

Сначала на сцене появилась Яна, образ которой значительно усовершенствовали подрезанным платьем. Певица поднималась по горе, будто преодолевая препятствия, которые постигают женщин.

В середине номера появилась Алена, которая удачно зачитала рэп на фоне украинских девушек. В конце выступления исполнительницы легли на сцену, на которой были изображены девы, о чем говорится в песне дуэта.

Артистки после исполнения трека поблагодарили Европу за поддержку Украины.

alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Еврофаны в восторге от номера украинского дуэта. В частности, они восхищены постановкой выступления, которой занялась известный режиссер Таню Муиньо.

"Номер шикарный. Девушки слышали и видели этот вайб";

"Спасибо Таню Муиньо. Это сильная постановка";

"Вау! Каждая секунда держала! Столько символов! Лучшие! Мы гордимся Вами";

"Мурашки по всему телу, когда Джерри поднималась на вершину и когда Алена вытаскивала меч";

"Это было круто, и все достаточно чисто спето. Это достойное выступление!!! И пусть завидуют другие";

"Невероятно! Круто спели, номер очень красивый!";

"Самые лучшие наши девочки. Просто разрыв, наша гордость, что в такое нелегкое время, так достойно смогли представить нашу страну, мы не сдаемся!!! Успехов и до победы!";

"Как много играет сам номер, цвета, свет и сама постановка. Таню Муиньо как будто создала полноценный клип".

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