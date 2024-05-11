Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали Нидерланды с конкурса

Организаторы Евровидения-2024 сообщили о дисквалификации представителя Нидерландов Йоста Кляйна с конкурса. Он не будет выступать в финале, который состоится 11 мая.

Европейский вещатель сначала сообщил, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов". Впрочем, все дошло до дисквалификации, сообщает Show 24.

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Нидерланды дисквалифицировали с Евровидения-2024

Европейский вещатель опубликовал заявление о невозможности представителя Нидерландов Йоста Кляйна выступить 11 мая в финале. В то же время было отмечено, что дисквалификация участника никак не связана с другими исполнителями.

Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале нынешнего песенного конкурса Евровидение. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе,

– написали организаторы.

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