11 мая состоится гранд-финал конкурса Евровидение-2024. Голосование для стран Европы и Австралии начнется с началом выступления первого номера.
Не пропустите Произошел "инцидент": представителя Нидерландов могут дисквалифицировать с Евровидения-2024
Для "Остального мира" голосование приостановлено
В день гранд-финала организаторы сообщили о невозможности голосования за участников конкурса категории "Остальной мир", которую внедрили в этом году.
Зрители, которые не живут в странах Европы или в Австралии могли отдать свой балл за фаворитов до начала финала, однако теперь у них это не получится. В то же время неизвестно, когда снова появится возможность голосовать в категории "Остальной мир". Впрочем, организаторы извинились за возникшие неудобства.
"Остальной мир" пока не может голосовать за фаворитов / Скриншот с сайта
Что известно о возможной дисквалификации нидерландца Кляйна
- Европейский вещатель сообщил, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов".
- Участник попал в физическую схватку с оператором конкурса, за что Кляйна могут дисквалифицировать с Евровидения.
- В то же время Йост не присутствовал на концерте для национальных жюри, где те заранее выставляют свои баллы. Исполнителя будут оценивать по выступлению в полуфинале, если его таки допустят к гранд-финалу.
- Европейский вещатель ведет расследование, по решению которого будет определена судьба относительно выступления Кляйна 11 мая.