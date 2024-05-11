11 мая состоится гранд-финал конкурса Евровидение-2024. Голосование для стран Европы и Австралии начнется с началом выступления первого номера.

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Для "Остального мира" голосование приостановлено

В день гранд-финала организаторы сообщили о невозможности голосования за участников конкурса категории "Остальной мир", которую внедрили в этом году.

Зрители, которые не живут в странах Европы или в Австралии могли отдать свой балл за фаворитов до начала финала, однако теперь у них это не получится. В то же время неизвестно, когда снова появится возможность голосовать в категории "Остальной мир". Впрочем, организаторы извинились за возникшие неудобства.



"Остальной мир" пока не может голосовать за фаворитов / Скриншот с сайта

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