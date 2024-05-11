alyona alyona и Jerry Heil выйдут на сцену под номером 2. В этом году Украина повезла на Евровидение лирическую и одновременно чрезвычайно мощную песню Teresa & Maria. Смотрите прямую трансляцию конкурса дальше на Show 24.

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Онлайн-трансляция финала Евровидения-2024

За этим самым ожидаемым вечером песенного конкурса наблюдает не только Европа, но и весь мир. 11 мая к числу финалистов, которых выбрали в полуфиналах, присоединятся страны "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также страна-хозяйка – Швеция.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на таких платформах: сайт "Суспильне Культура", сайт "Суспильне Евровидение", ютуб-канал "Евровидение Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Дия.

Евровидение-2024: смотреть онлайн-трансляцию финала конкурса

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024

  1. Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
  2. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Германия: ISAAK – Always On The Run
  4. Люксембург: Tali – Fighter
  5. Нидерланды: Joost Klein – Europapa
  6. Израиль: Eden Golan – Hurricane
  7. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  8. Испания: Nebulossa – Zorra
  9. Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  10. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  11. Латвия: Dons – Hollow
  12. Греция: Marina Satti – ZARI
  13. Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
  14. Норвегия: Gåte – Ulveham
  15. Италия: Angelina Mango – La noia
  16. Сербия: Тейя Дора – Ramonda
  17. Финляндия: Windows 95man – No Rules!
  18. Португалия: iolanda – Grito
  19. Армения: LADANIVA – Jako
  20. Кипр: Silia Kapsis – Lia
  21. Швейцария: Nemo – The Code
  22. Словения: Raiven – Veronika
  23. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  24. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  25. Франция: Slimane – Mon Amour
  26. Австрия: Kaleen – We Will Rave

Евровидение 2024
Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024 / Фото из инстаграма конкурса