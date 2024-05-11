alyona alyona и Jerry Heil выйдут на сцену под номером 2. В этом году Украина повезла на Евровидение лирическую и одновременно чрезвычайно мощную песню Teresa & Maria. Смотрите прямую трансляцию конкурса дальше на Show 24.
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Онлайн-трансляция финала Евровидения-2024
За этим самым ожидаемым вечером песенного конкурса наблюдает не только Европа, но и весь мир. 11 мая к числу финалистов, которых выбрали в полуфиналах, присоединятся страны "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также страна-хозяйка – Швеция.
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на таких платформах: сайт "Суспильне Культура", сайт "Суспильне Евровидение", ютуб-канал "Евровидение Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Дия.
Евровидение-2024: смотреть онлайн-трансляцию финала конкурса
Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Германия: ISAAK – Always On The Run
- Люксембург: Tali – Fighter
- Нидерланды: Joost Klein – Europapa
- Израиль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Испания: Nebulossa – Zorra
- Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвия: Dons – Hollow
- Греция: Marina Satti – ZARI
- Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегия: Gåte – Ulveham
- Италия: Angelina Mango – La noia
- Сербия: Тейя Дора – Ramonda
- Финляндия: Windows 95man – No Rules!
- Португалия: iolanda – Grito
- Армения: LADANIVA – Jako
- Кипр: Silia Kapsis – Lia
- Швейцария: Nemo – The Code
- Словения: Raiven – Veronika
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франция: Slimane – Mon Amour
- Австрия: Kaleen – We Will Rave
Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024 / Фото из инстаграма конкурса