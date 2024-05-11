Европейский вещатель сначала сообщил, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов". Впрочем, все дошло до дисквалификации, сообщает Show 24.
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Нидерланды дисквалифицировали с Евровидения-2024
Европейский вещатель опубликовал заявление о невозможности представителя Нидерландов Йоста Кляйна выступить 11 мая в финале. В то же время было отмечено, что дисквалификация участника никак не связана с другими исполнителями.
Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале нынешнего песенного конкурса Евровидение. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе,
– написали организаторы.
Что известно о скандале с нидерландцем
- Сначала сообщалось, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов".
- Участник попал в физическую схватку с оператором конкурса, за что его могли дисквалифицировать с Евровидения.
- В то же время Йост не присутствовал на концерте для национальных жюри, где те заранее выставляют свои баллы. Исполнителя оценивали бы по выступлению в полуфинале, если его таки допустили бы к гранд-финалу.
- Впрочем, Кляйна дисквалифицировали с конкурса. Как оказалось, жалобу на него подала женщина-участница съемочной группы Евровидения.
- К тому же из-за скандала с нидерландцем было приостановлено голосование для зрителей категории "Остальной мир". Однако, сейчас организаторы все восстановили.