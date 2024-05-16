Украинские певцы, актеры, музыканты, ведущие поздравляют с Днем вышиванки на своих страницах. Они публикуют фото в вышитом наряде, а кто-то хвастается коллекциями. Смотрите все фото звезд на Show 24.

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Джамала

Певица поделилась, что имеет большую коллекцию вышиванок. Она показала красноречивые фото с Евровидения, музыкальных наград и других важных событий, где представляла Украину.

Для моей коллекции из вышиванок и рубашек на самом деле не хватит не то, что карусели из 10 фото. Если бы можно было публиковать 40 – все равно мало. И в радости, и в горе. С днем вышиванки!

– написала Джамала.

Катя Осадчая

Ведущая трогательно поздравила с праздником и показала серию фото в различных вышиванках. Она напомнила, что также делала благотворительную коллекцию синих и желтых рубашек.

У каждого украинца вышивка на сердце! Сегодня самый нарядный день года, когда мы достаем свою любимую вышиванку и с гордостью напоминаем миру, что мы нация со своим культурным кодом. Мы разные, как и в каждом регионе своя вышивка и свои традиционные цвета, но мы объединены тем, что мы украинцы,

– подчеркнула Катя Осадчая.

Кристина Соловий

Певица поделилась, что для нее День вышиванки – это символ того, как люди способны менять мир.

"В 2006 несколько студентов Черновицкого университета решили популяризировать украинское и надели на пары вышитые рубашки. В 2024 этот праздник отмечают в около 100 странах мира. Не существует маленьких поступков или неважных людей. Лупайте эту скалу", – написала Кристина Соловий.

Илона Гвоздева

Танцовщица поделилась семейными фото в вышиванках.

Поздравляю всех с Днем вышиванки! Пусть наша Украина как можно быстрее станет свободной и цветущей страной. А мы, украинцы, с достоинством и честью будем развивать и лелеять нашу маму!

– написала Илона Гвоздева.

Екатерина Кухар

Прима-балерина опубликовала видео, в котором показалась в разных вышитых платьях. Она призналась, что больше всего любит творения Юлии Магдич.

Каждая вышиванка – это мелодия нитей, рассказывающая историю нашего народа. И каждый раз, когда надеваю свои вышиванки, собираю кучу комплиментов ... от нью-йоркских модниц, до королевы Норвегии. Ведь украинская вышиванка – это бренд! Это ДНК! Это язык, на котором разговаривает наша душа,

– поздравила Екатерина Кухар.

Наталья Могилевская

Певица рассказала, как внезапно получила подарок от Юлии Магдич – белоснежное платье, вышитое голубыми нитками.

"Поздравляю всех с днем вышиванки сегодня! Всем силы, вдохновения, хорошего солнечного весеннего дня. Пусть это солнышко обезболит наше больное сердце", – написала артистка.

Настя Каменских

Певица рассказала, что с детства помнит, как вышивала ее бабушка. Для ее семьи вышиванка была не только на праздники, но и на каждый день. У дедушки Насти Каменских была целая коллекция, среди которой он любил выбирать на тот или иной день. Артистка также вспомнила, что надела вышиванку в промотур Мексикой с презентацией клипа Elefante. Местные были в восторге.

С самого детства вышиванка для меня была чем-то сакральным, тем что тянется красной нитью от наших предков. И по сей день, я пронесла эту любовь. Поэтому, каждый раз одевая это произведение искусства, я чувствую, что вся моя семья рядом со мной. Бабушки и дедушки уже рядом нет, но эти воспоминания я до сих пор берегу в сердце с большой любовью,

– поделилась Настя Каменских.

Григорий и Кристина Решетники

"Дорогие украинцы, поздравляем вас с Днем Вышиванки! Это – генетический код нашей нации! Нации свободной, сильной, несокрушимой. Мира, согласия и любви искренне желаем вам", – написали супруги.

Александр Педан

Ведущий показался в вышиванке, которую для него вышила мама.

Помнить, лелеять и распространять свое – важно. Собственно, это то, за что борются наши военные – возможность быть украинцем. Не забудьте сегодня надеть вашу вышиванку. Особую, с вашей историей. Люблю это единение, когда на улицах вы как незнакомые, но все такие родные,

– поделился Педан.

Светлана Тарабарова похвасталась кадрами в своих вышиванках.

"Любить и ценить свое. Нести и гордиться. С Днем вышиванки, родные люди", – поздравила Светлана Тарабарова.

Монатик показался в вышитой рубашке от бренда FOBERINI и гуцульском мужском головном уборе "рогачка".

Злата Огневич тоже показала свое фото в яркой вышиванке.

Сегодня мы празднуем День вышиванки – символ нашей культуры, нашей истории, нашей души. Каждый стежок на рубашке – это маленькая история, полна теплом и светом наших предков. Надевайте вышиванки с гордостью и любовью, ведь они объединяют нас и напоминают о том, кто мы есть,

– поздравила певица.

Наталья Денисенко призналась, что перемерила немало образов с вышитыми рубашками. Одной из них 40 лет – ее вышивала мама артистки.

"Берегу ее, как реликвию, и мечтаю передать дальше своей дочери или внучке... ведь в ней столько любви. Я, кстати, сегодня надела вышиванку", – поделилась актриса.

Тимур Мирошниченко

"Несмотря на все! Давайте объединяться как никогда раньше. Сегодня это жизненно важно. С Днем вышиванки, уважаемые украинцы и украинки", – поздравил украинский ведущий.



Мирошниченко поздравил с праздником / Фото из инстаграм-сториз

Лилия Ребрик тоже опубликовала фото в ярком вышитом платье.

"Самый стильный, самый символический наряд в мире! И наиболее наполненный смыслом. С днем вышиванки! Горжусь, что достойна ее носить", – написала ведущая.

Юлия Санина тоже поздравила с праздником.



Юлия Санина поздравила с Днем вышиванки / Фото из инстаграм-сториз

Оля Полякова показала фото в вышиванке и призналась, что не имеет вышиванок от своих родителей или бабушек. Но сейчас можно создать новое наследство.

Вышиванка для меня – символ этого дома, который можно взять с собой. Как и у многих украинцев, у меня в семье, к сожалению, не осталось реликвий от пра- и прапра-, все потеряно или уничтожено. Этого уже не вернуть, но новое наследство создать можно. И это сейчас в наших руках,

– подчеркнула певица.

В сегодняшний праздничный день редакция Show 24 присоединяется к поздравлениям. Не забудьте и вы одеть вышиванку как символ несокрушимости и единения.