Наталья Могилевская убеждена, что усыновленные дочери были даны ей судьбой. Она призналась, что не может рассказывать ничего такого, что было бы травматичным для девочек.

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Что пережили дочери Могилевской

Впрочем певица коротко рассказала о том, какой была жизнь детей до усыновления. Девушкам пришлось пережить немало горя.

Моя старшая дочь стала мамой для младшей. В определенный момент она взяла на себя всю эту ответственность взрослого человека, она спасала жизнь несколько раз младшей, когда они голодали, она находила еду, кормила младшую, которой было всего полтора годика,

– призналась Наталья Могилевская.

Артистка рассказала, что ее целью прежде всего было вернуть детство 10-летней девочке. Ей было трудно доказать, что уже не надо волноваться за сестру, что о них будут заботиться.

"Иногда я ее даже качаю на руках и говорю, что ты такая же маленькая, как Сонька, только ножки длинные выросли! Но ведь ты такая же маленькая! И она ужасно плачет! Потому что для нее ощущение, что "я могу быть ребенком", оно настолько непривычное, она настолько была очень напряженной", – рассказала Могилевская.

Исполнительница говорит, что после двух лет в семье – это любящие и расслабленные дети. Она желает им только счастья и всегда говорит, что будет любить их несмотря ни на что.

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Наталья Могилевская является мамой усыновленных девочек-сестер