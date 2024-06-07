Наталья Могилевская очаровала новыми кадрами с 4-летней дочерью Софией

6 июня артистка Наталья Могилевская очаровала поклонников семейным контентом. Певица опубликовала кадры с названной младшей дочкой Софией.

В последнее время исполнительница радует поклонников фотографиями с детьми. Так, недавно Наталья ко Дню вышиванки показала фото с дочкой, которую крепко обнимает.

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Могилевская опубликовала видео, на котором хочет раздать восемь котят, которых нашли брошенными на улицах Киева. Певица появилась в кадре вместе с животными в руках. В то же время на ролике видно коробку, в которой сидели котята.

Впоследствии на видео появляется 4-летняя дочь Натальи – София, которая тоже пришла посмотреть на животных.



Дочь Натальи Могилевской / Скриншот с видео

В конце видео София начинает гладить котят. Девочка была одета в белое платье с цветочным принтом.

Кажется, я снова стала мамой. Кто-то под супермаркетом оставил маленьких вот таких котят, мы сейчас за ними ухаживаем и ищем новых хозяев,

– написала артистка.



Дочь Могилевской возле котят / Скриншот из видео

Что известно о детях Могилевской